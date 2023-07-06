Parçalı Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.07.2023 18:03

Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren 766 sürücüye 1 milyon 731 bin 629 lira ceza

Karabük'te 2023'ün ilk 6 ayında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 766 sürücüye 1 milyon 731 bin 629 lira para cezası uygulandı.

Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren 766 sürücüye 1 milyon 731 bin 629 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçunu işleyenlerin tespitine yönelik il genelinde denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 54. maddesi gereği geçme ve sollama kurallarını ihlal eden 58 sürücüye 55 bin 158 lira ceza kesildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"46. maddesi seyir emniyeti ve şerit değiştirme kurallarını ihlal eden 613 sürücüye 1 milyon 160 bin 157, trafikte makas atarak ilerlediği tespit edilen 87 sürücüye 353 bin 568, drift atan 8 sürücüye 162 bin 746 lira idari para cezası düzenlenmiş, 5 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konularak İl Sağlık Müdürlüğü psikiyatri uzman muayenesine sevkleri yapılmıştır"

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Tunceli’de salep soğanı toplayan 2 kişiye 220 bin lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:55
Rusya: Fransa'daki durum Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemeli
19:17
İkinci el araç satışları mercek altında
18:54
Bolu'da apartman yangını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
18:34
Threads ilk gününde 30 milyon kullanıcıya ulaştı
18:22
Borsa kapanış rekorunu yeniledi
18:14
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Kilis’te lavanta hasadı başladı
Kilis’te lavanta hasadı başladı
FOTO FOKUS
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ