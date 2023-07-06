Şanlıurfa’da yaz spor okulları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı Yaz Spor Okulları Şanlıurfa’da görkemli bir açılış töreni ile start aldı.



Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte 10 futbol okulu, 2 kaleci departmanı, 20 gençlik merkezi ve 49 salon ile genler sporla buluşuyor. 16 yüzme havuzu ve sportif faaliyetlerin sürdürüldüğü merkezlerde uzman antrenörler tarafından Şanlıurfalı çocuklara spor eğitimleri veriliyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla başlattığı Yaz Spor Okullarının açılış törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, ilçe müdürleri ve sporcular katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sporcularla yakından ilgilenerek onlarla birlikte bilek güreşi ve tenis maçı yaptı. Çocukların sevgi seli karşılaşan Başkan Beyazgül, çocukların spor gösterilerini izledi.



"Spor salon sayısını arttırıyoruz"



Kentte gençlere yönelik spor salonu sayısını her geçen gün daha da artırarak gençleri sportif faaliyetlerle buluşturduklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu Yaz Sporları Okulu hayırlı uğurlu olsun. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 6 bin lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Gençlerimiz ve çocuklarımız için 49 tane spor salonu var. Bu salonlardan 47 tanesi bizim dönemimizde açılarak gençlerin hizmetine sunulmuştur. 10 Futbol Okulu, 2 Kaleci Departmanı ile 25 farklı branşta aktif olarak spor eğitimi veriyoruz. 16 yüzme havuzu, 20 gençlik merkezi, 53 milli sporcumuz, ulusal ve uluslararası turnuvalarda 93 derecemiz var. İl ve bölge şampiyonlarındaki turnuvalarda Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki sporcularımız bin 500 madalya aldılar. Pandemi döneminde dahi durmadık ve gençlerimizin sporla buluşmalarını sağlamak amacıyla spor salonu sayısını artırdık. Gençlerimiz için durmak yok, gençlerimiz için yola devam dedik" şeklinde konuştu.



Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise, "Hepimizin amacı gençlerimize, evlatlarımıza hem zihnen hem de bedenen hayata hazırlamaktır. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sizler için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.