Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.07.2023 17:27

Şanlıurfa’da yaz spor okulları başladı

Okulların kapanmasıyla birlikte Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı Yaz Okulları Şanlıurfa’da başladı.

Şanlıurfa’da yaz spor okulları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı Yaz Spor Okulları Şanlıurfa’da görkemli bir açılış töreni ile start aldı.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte 10 futbol okulu, 2 kaleci departmanı, 20 gençlik merkezi ve 49 salon ile genler sporla buluşuyor. 16 yüzme havuzu ve sportif faaliyetlerin sürdürüldüğü merkezlerde uzman antrenörler tarafından Şanlıurfalı çocuklara spor eğitimleri veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla başlattığı Yaz Spor Okullarının açılış törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, ilçe müdürleri ve sporcular katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sporcularla yakından ilgilenerek onlarla birlikte bilek güreşi ve tenis maçı yaptı. Çocukların sevgi seli karşılaşan Başkan Beyazgül, çocukların spor gösterilerini izledi.

"Spor salon sayısını arttırıyoruz"

Kentte gençlere yönelik spor salonu sayısını her geçen gün daha da artırarak gençleri sportif faaliyetlerle buluşturduklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu Yaz Sporları Okulu hayırlı uğurlu olsun. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 6 bin lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Gençlerimiz ve çocuklarımız için 49 tane spor salonu var. Bu salonlardan 47 tanesi bizim dönemimizde açılarak gençlerin hizmetine sunulmuştur. 10 Futbol Okulu, 2 Kaleci Departmanı ile 25 farklı branşta aktif olarak spor eğitimi veriyoruz. 16 yüzme havuzu, 20 gençlik merkezi, 53 milli sporcumuz, ulusal ve uluslararası turnuvalarda 93 derecemiz var. İl ve bölge şampiyonlarındaki turnuvalarda Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki sporcularımız bin 500 madalya aldılar. Pandemi döneminde dahi durmadık ve gençlerimizin sporla buluşmalarını sağlamak amacıyla spor salonu sayısını artırdık. Gençlerimiz için durmak yok, gençlerimiz için yola devam dedik" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise, "Hepimizin amacı gençlerimize, evlatlarımıza hem zihnen hem de bedenen hayata hazırlamaktır. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sizler için gayret gösteriyoruz" diye konuştu. 

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Gümüşhane’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Meclis'teki grup sayısı 6'ya yükseldi
17:51
Zelenskiy: Kaçırılan 200 bin çocuğumuzun nerede olduğunu bilmiyoruz
17:51
Bakan Fidan: İsveç'in terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şart
17:38
ABD'li ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında, New York'ta gizlice görüştüğü iddia edildi
17:36
Saraçhane'deki kazı çalışmasında 3 mezar steli parçası bulundu
17:55
Yangın riski taşıyan bölgelerde orman alanlarına girişler yasaklandı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ