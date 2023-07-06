Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.07.2023 17:25

Gümüşhane’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri

Gümüşhane’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri çerçevesinde koruyucu ailelere ve çocuklara kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Vali Taşbilek programın sonunda çocuklara hediyelerini vererek koruyucu ailelere teşekkür etti.

Gümüşhane’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri

24 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilen ve tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak kutlanan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü çerçevesinde Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, koruyucu aileler ile Sema Doğan Yaşam Alanında gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya geldi.

Toplamda 11 ailenin 15 çocuğa koruyucu ailelik yaptığı Gümüşhane’de çocukların devletin korumasını aile sıcaklığı içerisinde yaşadığını dile getiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “İlimizde toplam 11 ailemiz 15 yavrumuza koruyucu ailelik yapmakta. Bu proje kapsamında çocuklarımız devletin korumasını aile sıcaklığı içerisinde yaşamakta ve hissetmekteler. Ailelerimizin sahiplenmesiyle çocuklarımız daha güvenli ve daha sevgi dolu ortamlarda büyümekteler, bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Dileğimiz ilimizde, ülkemizde aile sıcaklığının artabileceği ortamların oluşması, koruyucu aile müessesesinin giderek büyümesi” dedi.

Programın sonunda Vali Taşbilek çocuklara hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. 

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Antalya'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Meclis'teki grup sayısı 6'ya yükseldi
17:51
Zelenskiy: Kaçırılan 200 bin çocuğumuzun nerede olduğunu bilmiyoruz
17:51
Bakan Fidan: İsveç'in terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şart
17:38
ABD'li ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında, New York'ta gizlice görüştüğü iddia edildi
17:36
Saraçhane'deki kazı çalışmasında 3 mezar steli parçası bulundu
17:55
Yangın riski taşıyan bölgelerde orman alanlarına girişler yasaklandı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ