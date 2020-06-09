Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Herekol kırsalında 29 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen, gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan'ın da arasında bulunduğu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Siirt'in Herekol kırsalında 29 Mayıs'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bunlardan 2'sinin 500 bin lira ödülle aranan ve gri kategoride yer alan sözde Herekol Cephe YJA- Star sorumlusu "Beritan Van" kod adlı Nahide Timur ile sözde Herekol Cephe YJA- Star takım sorumlusu "Serhildan Evrak" kod adlı Dilan İlhan olduğu belirlenmişti.

Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise sözde Herekol sorumlusu "Sidar Kamışlı" kod adlı terörist olduğu tespit edilmişti.

Operasyona ilişkin 10 şüpheli, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.