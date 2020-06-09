Haber Giriş: Kaynak: AA
İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Bursa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu F.A'nın kırsal Aşağıballık Mahallesi'nde kenevir ektiğini belirledi.
Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına alınan zanlının evinin bahçesinde 98 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
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