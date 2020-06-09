Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından da Ayşegül Atik'in vefatıyla ilgili bir paylaşım yapıldı, "Tiyatro ve sinema dünyamızın usta oyuncusu Ayşegül Atik’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz" denildi.

Ayşegül Atik kimdir?

1948 yılında doğan Atik'in asıl adı Mürşide Ersoy'dur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitiren Atik, Devlet Tiyatrosunda Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. 1978 yılında ise Devlet Tiyatrosundan ayrıldı ve çeşitli topluluklarda çalıştı.

Yakın Doğu Üniversitesinde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak görev alan, Atik kanser tedavisi görüyordu. Ayşegül Atik, Muğla’nın Bodrum ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybetti.