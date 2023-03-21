Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, etkinlikte, nevruzun önemini anlatan bir konuşma yaptı, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bu yılki kutlamaların buruk geçtiğini söyledi.

Etkinliğe destek veren herkese teşekkür eden Kısacık, tüm vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutladı.

İl yetkilileri örs üzerinde demir dövdü, yumurta tokuşturdu, öğrenciler halat çekme yarışı yaptı. Etkinlik, ekmek arası yumurta ikramıyla sona erdi.

Etkinliğe kurum müdürleri, antrenör, sporcu ve öğrenciler katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Valilik organizasyonunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte örs üzerinde demir dövüldü, yumurta tokuşturuldu, öğrenciler halat çekme yarışı yaptı, nevruz ateşi yakıldı.





Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Vali Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Ayten Altürk, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.