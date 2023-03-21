Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 17:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza Mimar Sinan Mahallesi, Şair Ömer Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi.
İki otomobil bulvar üzerinde kazaya karıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Aydın
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