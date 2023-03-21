Kaza Mimar Sinan Mahallesi, Şair Ömer Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi.



İki otomobil bulvar üzerinde kazaya karıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.