Dutluca mevkiinde düzenlenen programda depremde hayatını kaybeden anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Depremde yaşamını yitirenler için dua edilmesinin ardından deprem şehitleri anısına fidanlar dikildi. 15 dekarlık alanda sarıçam, karaçam, sedir, ladin, ıhlamur, zerdali, ahlat, akçaağaç ve dişbudak türlerinden 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile Eskişehir'de misafir edilen depremzedeler ve öğrenciler katıldı. Buradaki programın ardından Valilik Meydanında halka fidan dağıtıldı.