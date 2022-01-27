İl genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası 27-29 Ocak'ta oluşabilecek olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların tedbir alması gerekiyor.

Siirt Valiliği tarafından soğuk hava ve kar yağışının etkisini arttırması nedeniyle buzlanma, tipi, çığ ve zirai don riskine karşı uyarı yapıldı.

Sürücülerin de trafikte karşılaşabileceği aksamalara karşı tedbirli olmaları ve ilgili resmi kurumların yapacağı uyarıları dikkate almaları gerektiği söylendi.

Vatandaşların ise can güvenliği açısından yoğun tipi ve çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları istendi.