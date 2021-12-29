Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki otomobilden düşen çocuk yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde A.S. idaresindeki otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki kızı C.S. yola düştü.
Aracı durduran sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan C.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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