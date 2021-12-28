Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samanlıkta 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir evin samanlığında 10 kilo 370 gram esrar bulundu. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeli Mahallesi'nde 2 kişinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, narkotik dedektör köpekleri ile saman balyaları arasına gizlenmiş 10 kilo 370 gram esrar ile 2 kök kenevir ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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