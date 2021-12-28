Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İlkadım, Çarşamba ve Terme ilçelerinde belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 70 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Sahte İçki
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