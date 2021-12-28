Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, kent merkezi ve Mecitözü ilçesinde iki adrese operasyon düzenledi.

İki şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1278 litre sahte içki, 11 kilogram anason, kaçak sigara, tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.