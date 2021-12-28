Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 1278 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, kent merkezi ve Mecitözü ilçesinde iki adrese operasyon düzenledi.
İki şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1278 litre sahte içki, 11 kilogram anason, kaçak sigara, tüfek ve mermiler ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Çorum Sahte İçki Kaçakçılık
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