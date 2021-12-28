Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen tutuksuz sanık A.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı beyanında, terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında sanığın Bank Asya'daki hesabında olağan dışı artış yaşandığı, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı ve FETÖ iltisakı sebebiyle KHK ile kapatılan sendikada üyelik kaydı bulunduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları kabul etmedi

Sanık A.B. savunmasında, suçlamayı etmediğini belirtti. Örgüt üyesi olmadığını ileri süren sanık beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.