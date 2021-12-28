Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA/Arşiv]
Antalya'da okul servisinin altında kalan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Nevraz Abdullah hayatını kaybetti.
E.D'nin kullandığı öğrenci servisi, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 3 yaşındaki Suriye uyruklu Nevraz Abdullah'a çarptı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Abdullah, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Ambulans Antalya Servis Aracı Trafik Kazası
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