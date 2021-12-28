E.D'nin kullandığı öğrenci servisi, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 3 yaşındaki Suriye uyruklu Nevraz Abdullah'a çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Abdullah, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.D. gözaltına alındı.