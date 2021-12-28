Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne'de sağanak sonrası iş yerlerini su bastı
[Fotoğraf: İHA]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sanayi sitesinde onlarca işyeri su altında kaldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi.
Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.
[Fotoğraf: İHA]
Uzunköprü Sanayi Sitesi’ndeki çok sayıda iş yeri su altında kaldı, vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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