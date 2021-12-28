KASKİ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü çalışanları, bir yavru kedinin kapının önünde yere yığıldığını fark edince durumu şube müdürü Saniye Karakurt'a bildirdi.

Kediyi odasına götüren ve sobanın yanında ısıtan Karakurt, daha sonra bir veteriner kliniğini arayarak durumu bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Veteriner hekimin talimatları doğrultusunda kalp masajı yapılan yavru kedinin kilitlenen bacakları ve gövdesi hareket etmeye başladı.

Daha sonra kliniğe götürülen yavru kedi, şube çalışanları tarafından koruma altına alındı.