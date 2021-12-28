Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Donmak üzereyken bulunan yavru kedi korumaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bahçesinde donmak üzereyken bulunan yavru kedi, koruma altına alındı.
KASKİ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü çalışanları, bir yavru kedinin kapının önünde yere yığıldığını fark edince durumu şube müdürü Saniye Karakurt'a bildirdi.
Kediyi odasına götüren ve sobanın yanında ısıtan Karakurt, daha sonra bir veteriner kliniğini arayarak durumu bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Veteriner hekimin talimatları doğrultusunda kalp masajı yapılan yavru kedinin kilitlenen bacakları ve gövdesi hareket etmeye başladı.
Daha sonra kliniğe götürülen yavru kedi, şube çalışanları tarafından koruma altına alındı.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kahramanmaraş
Son Haberler
- 16:24
- 16:22
- 16:14
- 16:07
- 16:02
Sıradaki Haber
Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz