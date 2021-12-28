Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de üzerine trafo parçası düşen işçi öldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş yerinde çalışırken üzerine trafo parçası düşen işçi hayatını kaybetti.
Karadenizliler Mahallesi'nde trafo üretimi yapan fabrikanın işçilerinden Ali Kalaycı, çalıştığı sırada üzerine trafo yapımında kullanılan metal parça düştü.
Fabrika görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kalaycı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalaycı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli
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