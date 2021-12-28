Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta sahte içkiden bir kişi öldü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi hayatını kaybetti.
Çınar Mahallesi 1471 Sokak'ta yaşayan K.G. evinde alkol aldıktan bir süre sonra fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, K.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk inceleme sonucu K.G'nin sahte içkiden zehirlendiğinin düşünüldüğü öğrenildi.
K.G'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri sahte içkiye ilişkin çalışma başlattı.
Etiketler: Sahte İçki
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