Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
[Fotograf: AA]
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İdris Çelik'in kullandığı otomobilin motor kısmından Yeni Mahalle Fahri Görgülü Caddesi'nde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Çelik, otomobilini yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Aracı saran yangın, Şabanözü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Son Haberler
- 00:39
- 00:35
- 00:13
- 00:10
- 00:00
Sıradaki Haber
Yozgat'ta içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yenilenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz