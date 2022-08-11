Yusufeli'nde yaşayan 26 yaşındaki Betül Ardıç Aykan, birkaç gün önce kıyılan nikahla hayatını birleştirdiği 25 yaşındaki Ömer Aykan'dan, düğün öncesi evinden atla alınmak istedi.

Bunun üzerine Ömer Aykan, kırmızı kurdele ve çeşitli aksesuarlarla süslediği atla Aykan'ın baba evine gitti.

Adresine gönderilen gelin arabasına rağmen Betül Ardıç Aykan, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için ata binmek istedi.

Atla müzik eşlinde ilçede tur atan gelin, ardından düğününün yapılacağı Yusufeli Gösteri ve Kültür Merkezi'ne geldi. Damat Aykan, at üzerindeki eşinin elini tutarak yol boyunca kendisine eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Cadde ve evlerinin balkonlarındaki bazı vatandaşlar, gelin ve damadı alkışlayarak bu özel günlerinde kutladı.

Açık alanda gerçekleştirilen düğünde Aykan, davetlileri at üzerinde selamladı.

Düğününe atla gitmek çocukluk hayaliydi

Düğünün ardından evine de atla giden Betül Ardıç Aykan, atla düğüne gitmenin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

"Gelin ata binmiş ya nasip demiş." sözünü hatırlatan Ardıç, "Ben hem muradıma erdim hem de hayalimi gerçekleştirdim. 10 yıldır bu ilçede çalışıyorum. 2 yıldır da esnaflık yapıyorum. At üzerinde herkesi selamlamak istedim. Bu mutluluğumu herkesle paylaşmak istedim" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Aykan, çok güzel bir gün yaşadıklarını dile getirerek, "Bugünüme eşlik eden herkese teşekkür ederim. Caddede atla dolaşırken herkes el salladı. El sallayanları, başımıza balkondan şeker atanları, onların mutluluğunu, video, fotoğraf çektiklerini görmek çok mutluluk vericiydi" diye konuştu.

Ömer Aykan da eşinin her şeyin en güzelini hak ettiğini belirterek, "Düğüne atla gelmek istedi. Biz de bu isteğini yerine getirmek için elimizden geleni yaptık. Ömür boyu ona hak ettiği güzellikleri yaşatmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.