Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 21:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'taki orman yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü
[Fotograf: İHA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında, 5 dönümlük alan zarar gördü.
Ustahasan köyü mevkiindeki kızılçam ormanında çıkan yangın kuruyan otların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü.
Yangına Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 2 arazözle müdahale etti. Ayıca bölgeye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma ekipleri ile vatandaşlar da yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı.
[Fotoğraf: İHA]
Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın, soğutma işlemlerinin ardından tamamen söndürüldü.
5 dönümlük kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Etiketler: Tokat Orman Yangını
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