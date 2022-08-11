Ustahasan köyü mevkiindeki kızılçam ormanında çıkan yangın kuruyan otların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü.

Yangına Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 2 arazözle müdahale etti. Ayıca bölgeye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma ekipleri ile vatandaşlar da yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın, soğutma işlemlerinin ardından tamamen söndürüldü.

5 dönümlük kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.