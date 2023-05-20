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Güncel
DHA 20.05.2023 01:47

Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, suda kayboldu

Adana'da, köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen ve ismi öğrenilemeyen bir erkek, suda kayboldu. Kayıp kişinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, suda kayboldu
[Fotograf: DHA]

Akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana gelen olayda köprüden bir erkeğin Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğünü görünler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir müddet suda çırpındığı ve sonrasında ise gözden kaybolduğu söylenilen kişinin bulunması için Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce gölde arama yapıldı.

Saatler süren arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Günün aydınlandığı ilk saatlerde arama çalışmasına devam edileceği bildirildi. 

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