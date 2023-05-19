Karısını tüfekle yaralayıp intihar etti

Nedim Y, boşanma aşamasında olduğu 29 yaşındaki eşi B.Y. ile Gaziosmapaşa Mahallesi'nde tartıştı.

Yanındaki tüfekle eşini yaralayan Nedim Y. daha sonra bir aracın içerisinde başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Nedim Y'nin öldüğünü belirlerken, bacağından yaralanan B.Y'yi de Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırdı.

B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Nedim Y'nin bir süredir işsiz olduğu, eşi B.Y'nin de 2 çocuğuyla babasının evinde kaldığı anlaşıldı.