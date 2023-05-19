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Güncel
AA 19.05.2023 23:24

Karısını tüfekle yaralayıp intihar etti

İzmir'in Bergama ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tüfekle yaralayan koca, aynı silahla yaşamını sonlandırdı.

Karısını tüfekle yaralayıp intihar etti
[Temsili Fotoğraf: AA]

Nedim Y, boşanma aşamasında olduğu 29 yaşındaki eşi B.Y. ile Gaziosmapaşa Mahallesi'nde tartıştı.

Yanındaki tüfekle eşini yaralayan Nedim Y. daha sonra bir aracın içerisinde başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Nedim Y'nin öldüğünü belirlerken, bacağından yaralanan B.Y'yi de Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırdı.

B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Nedim Y'nin bir süredir işsiz olduğu, eşi B.Y'nin de 2 çocuğuyla babasının evinde kaldığı anlaşıldı.

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