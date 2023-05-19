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Güncel
AA 19.05.2023 17:09

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Demir, gençlerin, Cumhuriyet'in en büyük güvencesi olduğunu ifade etti. Kutlama programında, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

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Mersin 19 Mayıs
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