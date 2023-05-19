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Güncel
DHA 19.05.2023 16:13

Çavuşoğlu'ndan, Stuttgart'taki kundaklama girişimine tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stuttgart kentindeki Türk seyahat acentesine yönelik kundaklama girişimine tepki gösterdi. "Almanya'nın Türklere yapılan saldırıları aydınlatma konusunda maalesef sicili temiz değil" dedi.

Çavuşoğlu'ndan, Stuttgart'taki kundaklama girişimine tepki
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stuttgart kentinde bir Türk'e ait seyahat acentesinin kundaklanmaya çalışıldığını açıkladı. Hasara yol açan olayın takipçisi olacaklarını söyledi. "Almanya'nın bu konuda sicili temiz değil" diyen Çavuşoğlu, geçmişteki saldırıların da aydınlatılmadığını hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti;

Bugün Stuttgart’ta bulunan bir Türk seyahat acentesine kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Olayda yalnızca maddi zarar meydana gelmiştir. Aradım, geçmiş olsun dedim. 'Devletimiz yanında' dedik. 'Şikayette bulundunuz mu' diye sorduk, takipçisi olacağımızı söyledim. Vatandaş şunu söyledi, burası çok önemli; 'Sayın Bakanım, ben bunlara güvenmiyorum ki. Bugüne kadar bize yönelik PKK'nın, özellikle ırkçıların saldırılarının hangisinin hesabı soruldu. Hangisi aydınlatıldı, o yüzden güvenmiyorum bunlara' dedi.

Gerçekten de öyle. Kaç ırkçı saldırı oldu, camilere saldırı oldu. Vatandaşlarımızı taradılar, öldürdüler. Hiçbirisi aydınlatılmıyor. Benim Almanya karşıtlığım yok ama Almanya'nın bu konularda maalesef sicili temiz değil.

Stuttgart Başkonsolosluğunun gerekli girişimlerde bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Alman polisi ile irtibata geçildi. Anılan başkonsolosluğumuz ayrıca mağdur vatandaşımızla temas halinde." dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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