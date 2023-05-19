Çavuşoğlu'ndan, Stuttgart'taki kundaklama girişimine tepki

Bugün Stuttgart’ta bulunan bir Türk seyahat acentesine kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Olayda yalnızca maddi zarar meydana gelmiştir. Aradım, geçmiş olsun dedim. 'Devletimiz yanında' dedik. 'Şikayette bulundunuz mu' diye sorduk, takipçisi olacağımızı söyledim. Vatandaş şunu söyledi, burası çok önemli; 'Sayın Bakanım, ben bunlara güvenmiyorum ki. Bugüne kadar bize yönelik PKK'nın, özellikle ırkçıların saldırılarının hangisinin hesabı soruldu. Hangisi aydınlatıldı, o yüzden güvenmiyorum bunlara' dedi.