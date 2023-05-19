Çankırı'da 19 Mayıs coşkusu

Çankırı'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılı çerçevesinde kutlama programları Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonundaki kutlama programına geçildi. Öğrenciler, ellerindeki dev Türk bayrakları ile caddelerde yürüdü.

Törende günün önemini anlatan konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı gün olduğunu dile getirdi. Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından judo ve jimnastik gösterileri yapıldı.

Törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın yanı sıra kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.