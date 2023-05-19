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Güncel
AA 19.05.2023 14:57

Sorgun Belediyesi 2. Kitap Fuarı açıldı

Yozgat'ta Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı açıldı.

Sorgun Belediyesi 2. Kitap Fuarı açıldı

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen ve 19-28 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak kitap fuarı, 10 gün boyunca yazarları ve okurları ağırlayacak.

Fuarın açılışında konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun ve çevre illerden yoğun ilgi gören fuarın, bu yıl da onlarca etkinliğe ve imza günlerine ev sahipliği yapacağını belirtti.

Okuyucuların çok sevdiği yazarlarla tanışma imkanı bulacaklarını ifade eden Ekinci, "Panel, söyleşi, imza günleri ve etkinliklerle dolu kitap fuarımız ziyaretçilerini bekliyor. Yüzlerce kitap, onlarca yazar ve yayınevini konuk edeceğiz. Fuarımız, hem ilçemizin tanıtımını yapacak hem de kitapseverleri sevdiği şair ve yazarlarla buluşturacak." dedi.

Ekinci, kitap fuarını geleneksel hale getirmek istediklerini anlatarak, "Şehir merkezinden kitap fuarımızı ziyaret etmek isteyen hemşehrilerimiz için ulaşım desteği vereceğiz. Fuarımız hayırlı olsun." diye konuştu.

Açılışa, Kaymakam Halil İbrahim Kazar ve vatandaşlar katıldı.

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