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Güncel
İHA 19.05.2023 15:51

Siirt’te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Siirt’te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 104’üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Siirt’te de 19 Mayıs coşkusu yaşandı.

Tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda öğrencilerin gösterileri ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık’ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşma ile devam eden tören, alanında öğrenci ve sporcular, karate, tekvando, judo, tenis, masa tenisi, kick boks dallarında temsili gösteri yapıldı.

Sporcuların gösterilerini bir süre izleyen Vali Hacıbektaşoğlu, öğrenci ve sporcularla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı. Kutlama programı, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesi ve halk oyunlarının ardından sona erdi.

Törene, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, protokol üyeleri, askeri erkan, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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