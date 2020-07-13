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Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hacı Nuri Erol idaresindeki 42 ND 984 plakalı traktör Konya-Seydişehir kara yolu Çavuş kavşağında karşı yönden gelen 42 FT 855 plakalı Emine Gümüşoğlu’nun kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Erol, traktörde bulunan eşi Hacer Erol ve otomobildeki Pembe Gümüşoğlu yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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