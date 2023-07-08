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Güncel
AA 08.07.2023 14:12

Serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde Batman Çayı'na giren çocuk boğuldu.

Serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

İlçeye bağlı Şerbetli köyü mevkiinde 13 yaşındaki Fatmanur Zehra Başer serinlemek amacıyla Batman Çayı'na girdi.

Bir süre sonra çocuğun gözden kaybolması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ile İl Afet ve Ücil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye dalgıç ekiplerinin yaptığı arama sonucunda çocuğun cansız bedeni bulundu.

Çaydan çıkarılan Başer'in cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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