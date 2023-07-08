Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.07.2023 09:57

Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Komdere Vadisi'ndeki peri bacalarını andıran kayalıklar turizme kazandırılacak.

Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta Karakurt bölgesindeki vadide bulunan "peri bacaları" ve delikli kayaların turizm gezi alanları içine alınması için çalışma başlatıldı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, ilçede turizmi 12 aya yayma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bölgenin gezi alanlarının yeniden belirlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Taş, "Bu anlamda Karakurt bölgesinde bulunan peri bacalarının turizme dahil olması için çalışmalarımız sürüyor. Sarıkamış, doğasıyla, güzellikleriyle zaten misafirlerimizin bildiği bir destinasyon. Bu tür güzellikleri ortaya çıkarmak için kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat da bölgedeki doğal oluşumların çok güzel görseller sunduğuna işaret ederek, "Buranın bir an önce turizme kazandırılması gerekiyor. Çok güzel bir vadi, çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Adana'da cinayetle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı 94 milyonu aştı
10:53
Batı'ya ilham veren Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
10:40
İstanbul'da 728 düzensiz göçmen yakalandı
10:41
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseltildi
10:15
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon
10:11
Mermi çatıyı delip eve girdi, minik Eymen'in yanına düştü
Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak
Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak
FOTO FOKUS
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ