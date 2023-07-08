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Güncel
AA 08.07.2023 09:53

Adana'da cinayetle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Adana'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle saklandığı evde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da cinayetle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Barış Y. ile M.D. ve Ş.A., 4 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde karşılaştı.

Burada çıkan kavgada Barış Y.'ya tabancayla ateş açan M.D. ve Ş.A. daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Barış Y.'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Barış Y., tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ş.A'yı saklandığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, diğer zanlı M.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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