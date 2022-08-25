Yaklaşık 40 ay sürecek restorasyon çalışmaları boyunca Selimiye Camii, ibadete ve ziyarete açık olacak. Caminin cam ve ahşap pencereleri tamamen yenilenecek, kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmalarıyla giderilecek.

Geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmalarına başlanan Selimiye Camii'nde, kalem işlerindeki bozulmalar restore edildi. Bir diğer yandan da minarelerde hummalı restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Minarelere kurulan iskelelerde, işçiler restorasyon çalışmalarını tarihi yapının aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor. Kubbeler, minareler, kapılar, kalem işçiliği gibi birçok alanda çalışmalar devam ediyor.

Türk-İslam mimarisinin incisi, 447 yıllık Selimiye Camii, ihtişamıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.