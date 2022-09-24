Askeri yetkililer, şehidin merkez Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Altuncu Sokak'taki evine giderek baba Niyazi ve anne Suna Erkuş'a acı haberi verdi.

Şehidin yaşadığı evin sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sokakta taziye çadırı kurdu. Şehidin nişanlı olduğu öğrenildi.

Şehit Erkuş'un cenaze töreninin yarın Malatya Şehir Mezarlığında yapılacağı ve şehitlikte defnedileceği öğrenildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de yayınladığı taziye mesajında, "Şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun" ifadesini kullandı.