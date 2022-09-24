Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı, 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, Yakutiye ilçesindeki bir çiftlik evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, hassas terazinin yanı sıra 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan E.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Erzurum Uyuşturucu
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