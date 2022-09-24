Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polislik hayali olan özel gereksinimli çocuklara polisten ziyaret
[Fotograf: AA]
Sinop'ta polis olma hayali bulunan özel gereksinimli 3 çocuk, polis ekiplerince ziyaret edildi
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikametgah eden ve en büyük hayali polis olmak olan özel gereksinimli çocukları evlerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde ekipler, çocuklara polislik mesleği hakkında bilgi aktararak, çeşitli hediyeler verdi.
Bir süre çocuklarla sohbet eden polisler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çocukların aileleri, ziyaretlerinden ötürü polise teşekkür etti.
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