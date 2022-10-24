Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter'in de eşlik ettiği ziyarette ilk olarak 25 Aralık Panorama Müzesi ziyaret edilip, şehitlikte dua edildi. Gaziantep'in tarihi ve kültürel bölgeleri şehit ailelerine tanıtıldı.

Ardından şehit aileleri, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe, Balıklıgöl ve çeşitli mekanları gezdi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve bazı şehit yakınları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ı da ziyaret etti.