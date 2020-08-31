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Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Koç (46) idaresindeki 58 JA 063 plakalı otomobil ile Hayri Kılıç'ın (68) kullandığı bisiklet, Esentepe Mahallesi Kaymakamlık konutu yakınlarındaki kavşakta çarpıştı.
Yaralanan bisiklet sürücüsü, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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