İstanbul'da Ataşehir, Beyoğlu, Kağıthane ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 14,43 gram esrar, 35 gram marihuana, 5,57 gram metamfetamin, 12,65 gram skunk, 24,25 gram bonzai, 3,66 gram eroin, 44 uyarıcı hap, hassas terazi, 2 cep telefonu, 2 bin 920 lira ve 200 dolar ele geçirildi.

Baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.