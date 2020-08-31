Samsun'un Bafra ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yangına Bafra Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra fabrika işçileri de müdahale ediyor.