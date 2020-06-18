Haber Giriş: Kaynak: AA
Sarıgöl'de tarlada 420 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir tarlada 420 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dadağlı Mahallesi'nde bir tarlaya operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ö. (58) Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalandı.
Ele geçirilen 420 kök Hint keneviri, imha edildi.
S.Ö, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
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