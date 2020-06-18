Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut K'nin yönetimindeki 42 VR 056 tır, Konya-Isparta kara yolunun Sarıidris beldesi mevkisinde Ahmet Albayrak'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Albayrak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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