Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 09:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şarampole uçmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazi taşıtının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. 25 metrelik şarampole düşen arazi taşıtının sürücüsü son anda aracından atlayarak kurtuldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Atatürk Mahallesi TOKİ konutları rampasında K.Ö yönetimindeki 35 ATV 21 plakalı arazi taşıtı virajı alamayarak yoldan çıktı.
Yol kenarındaki bariyerleri parçalayan araç 25 metrelik şarampole düştü.
Kazada sürücü K.Ö. son anda araçtan kendini atarak kurtuldu.
Araç sürücüsüne ilk müdahale ayakta olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapıldı.
Kaza sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Gurup Amirliğine bağlık ekipler araçta inceleme yaptı ve güvenlik önlemleri aldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kaçak defineciler suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz