Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sapanca'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden M.K'nin (38) evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 9 gram kokain, 190 gram uyuşturucu madde tohumu, 274 gram esrar, 305 gram metamfetamin, 6 fişek, 35 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam ve plastik şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu Narkotik
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