Polis Bahçesi'ndeki buluşmada Vali Canalp, köy ve mahalle muhtarlarıyla sohbet etti, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtarlık müessesesinin önemli bir temsil makamı olduğunu söyledi.

Muhtarların en ücra noktalarda devleti temsil ettiğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Muhtarlar aynı zamanda halkımızın da bir temsilcisidir. Dolayısıyla hem devleti hem de aynı anda halkı temsil eden bu güzide kurum aslında bütün dünyaya da örnek bir temsil makamıdır. Çünkü diğer ülkelerin pek çoğunda bizde ki muhtarlık müessesine benzer bir müessesenin olduğunu göremiyoruz. Bizim için demokrasinin en temel ilkelerinden bir tanesi halkın temsilidir. Dolayısıyla da muhtarlık müessesemizde bizim yerel demokrasimizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan temsil ihtiyacını en güzide ve güzel şekilde yerine getirmektedir."

Programın sonunda Vali Canalp, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhtarlardan Gürkan'a ziyaret

Bu arada köy ve mahalle muhtarları Muhtarlar Günü nedeniyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı ziyaret etti.

Günü kutlayan Gürkan, "Birçoğunuz ile çok sık görüşüyoruz. Büyükşehir olmamamız nedeniyle köy muhtarları ilişkimiz daha seyrek daha sınırlı oluyor. Ama bu olmadığı anlamına da gelmiyor. Gönüllerimiz bir. Ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı vermeye beraber devam ediyoruz." dedi.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İrfan Taslamalı ise birlik ve beraberlik için vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Edirne Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Tosun da Gürkan'a teşekkür ederek Muhtarlar Günü'nün tebrik etti.