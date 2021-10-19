Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Alan köyü Cevizpınar mevkisinde dün yapılan yol kontrolünde bir kamyonetin kasasında gümrük kaçağı 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi.