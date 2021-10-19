Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de gümrük kaçağı 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kamyonette gümrük kaçağı 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçenin Alan köyü Cevizpınar mevkisinde dün yapılan yol kontrolünde bir kamyonetin kasasında gümrük kaçağı 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Gümrük Vergisi
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