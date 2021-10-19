Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki konferans salonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde haftayla ilgili programlar yapıldığını söyledi.

Haftaya ilişkin her yıl bir tema seçildiğini ifade eden Bozkurt, "Bu yıl hazreti peygamber ve vefa toplumu diye tema Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından seçildi. Dün Ankara'da bir program düzenlendi. Bugün de Edirne'de gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Programa katılan eğitimci, yazar Ahmet Çağlayan da her yıl haftayla ilgili tematik olarak konular işlendiğini kaydetti.

Hazreti Muhammed'in bu yıl vefa ağırlıklı yönlerinin gündeme getirileceğini dile getiren Çağlayan, "Vefa içinde yaşadığımız toplumun önemli bir değeri. Değerler ise içimizdeki bizin bir aynasıdır. Değerler geçmişimizden günümüze taşıdığımız mirasımızdır. Beni bize dönüştüren değerlerimizdir." dedi.

Kur'an Kursu öğrencilerinin de bir gösteri sunduğu programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Adülhamit İriş, din görevlileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.