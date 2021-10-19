Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi
[Fotoğraf:AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans, şarampole devrildi.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans Karlıova-Yedisu kara yolunda seyir halindeyken, Kümbet köyü mevkisinde önüne aniden köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans şarampole devrildi.
Şoför ve ambulanstaki 3 sağlık görevlisi kazadan yara almadan kurtuldu.
Etiketler: Bingöl
Son Haberler
- 21:45
- 21:31
- 21:24
- 21:32
- 21:17
Sıradaki Haber
Şarkışla'da `Sivas için kitap vakti` etkinliği düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz